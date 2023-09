Google éteint Jamboard : et maintenant ?

Jamboard aura vécu environ sept ans.

En 2017, Google avait lancé ce « tableau blanc interactif » conçu avec BenQ et intégré à G Suite. Il lui avait associé une application pour iOS et Android.

L’un et l’autre arriveront en fin de vie l’an prochain.

Le 1er octobre 2024, le tableau blanc passera en mode « sans licence ». À partir de là, il ne recevra plus de mises à jour et ne se connectera plus à Internet. On ne pourra par ailleurs plus le gérer depuis la console d’administration Google Workspace.

En parallèle, on ne pourra plus créer ou éditer de Jams sur l’application. Celle-ci passera en mode « lecture seule »… jusqu’à sa fermeture le 31 décembre. Il sera alors trop tard pour récupérer des fichiers.

Google promet des solutions de migration de données vers les trois outils qu’il recommande désormais pour remplacer Jamboard : FigJam, Lucidspark et Miro. Sur le hardware, une destination conseillée : les tableaux blancs d’Avocor (le Board 65, illustré ci-dessous, et le Desk 27). Les outils en question y seront intégrés « fin 2023, début 2024 ».

Du côté de Miro, on vise plutôt l’option 2024. Y compris pour la migration des données Jamboard sous forme de fichiers éditables. En l’état, l’exportation doit se faire au format PDF.

Illustration principale © Google