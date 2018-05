Google I/O 2018 : 3 annonces à retenir pour un DSI

L’édition 2018 de Google I/O a fermé ses portes. Comme chaque année, une flopée de nouveautés et d’amélioration des produits/services a rythmé la conférence dédiée aux développeurs. Sur son blog, Google affiche le chiffre tout rond de 100 annonces : Silicon a sélectionné celles qui doivent retenir l’attention d’un DSI.

> Google Assistant

Dans la bataille acharnée sur le marché des assistants vocaux Alexa ( Amazon) et Cortana (Microsoft), Google Assistant connaît une sérieuse montée en gamme.

=> Avec la technologie AI et WaveNet, il devient de plus en plus conversationnel et améliore toutes les nuances de la voix pour une utilisation plus fluide ainsi que la complexité lexicale des requêtes. En passant la formule “Hey Google” n’est plus nécessaire avant de formuler une nouvelle requête.

=> Mise en place de routines personnalisées qui pourront bientôt être planifiées dans le temps

(choix du jour et de l’heure)

=> Testée cet été, la fonctionnalité Google Duplex va pouvoir exercer certaines tâches comme la prise de rendez-vous ou la demande d’informations simples, comme les heures d’ouverture d’un service par exemple.

Pourquoi ? Avec ses améliorations, Google Assistant peut trouver sa place dans des projets RH

(diffusion d’informations internes) et de relation client.

> IA et Machine Learning

=> Avec Smart Compose intégré dans Gmail, on met l’IA au service de la productivité bureautique : faciliter les actions d’écriture répétitive ( mail type, formules, etc), réduire les fautes d’orthographe et les erreurs grammaticales.

=> Améliorer les fonctionnalités de reconnaissance dans tous les domaines ( texte, faciale, images, etc), c’est la promesse de ML Kit. A travers Firebase, il propose aussi un SDK mobile pour Android et sur iOS.

Pourquoi ? L’IA apporte son lot d’améliorations quotidiennes pour éliminer les taches répétitives dans la rédaction de messages internes et externes. Les fonctionnalités de reconnaissance vont trouver leur place dans des projets de sécurisation des accès et d’authentification des documents.

> Google Lens

=> Plus expérimentale pour l’entreprise, la technologie de réalité augmentée Google Lens ,à l’instar de ses concurrents, promet néanmoins des applications dans le domaine BtoB.

Pourquoi ? Dans le domaine de la relation client, on retiendra la capacité à insérer des informations sur une image de produit.