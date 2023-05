Google I/O points clés

La filiale d’Alphabet a dévoilé une série d’innovations et améliorations lors de son événement développeurs Google I/O du 10 mai 2023.

L’événement diffusé en ligne intervient au moment où les grands acteurs des technologies placent leurs pions sur l’échiquier de l’intelligence artificielle (IA), parmi lesquels Google.

Voici quelques-unes des annonces mises en exergue par la firme de Mountain View (Californie) :

– Duet AI for Google Workspace :

L’IA générative nommée Duet AI par Google est intégrée dans l’ensemble des applications bureautique Workspace du groupe de Mountain View (Californie).

– Duet AI for Google Cloud :

La filiale d’Alphabet vient également de lancer Duet AI pour Google Cloud, ou le support et la révision de lignes de code propulsés par Duet AI, soit le pendant de Copilot chez Microsoft.

– Vertex AI et ses modèles :

Trois « nouveaux » modèles – Code (convesrsion du texte en code), Imagen (texte en image) et Chirp (reconnaisance vocale) – sont accessibles via une interface de programmation (API).

Ces modèles viennent enrichir les capacités de la plateforme Vertex AI qui permet d’entraîner et de déployer des modèles de machine learning et des applications d’IA.

– Apprentissage par renforcement (RLHF) :

L’apprentissage par renforcement (Reinforcement Learning from Human ou RLHF) étend les capacités de conception et d’adaptation de prompts (ou rquêtes) de Vertex AI.

– Des composants passent du test entre initiés, au mode preview :

Generative AI Studio, Model Garden et PaLM 2 for Text & Chat sont concernés.

-Qui sont les grands comptes clients ?

Des clients qui réalisent leurs projets et idées avec l’IA générative

eDreams ODIGEO, GitLab, Oxbotica, Adore Me, Canva, Instacart, Uber, ou encore Wendy’s, utilisentles technologies d’IA générative de Google.

Des partenaires pour créer un écosystème fort et de véritables options pour nos clients:

Cette semaine, nous avons également annoncé des partenariats étendus avec des entreprises de SaaS comme Jasper, Salesforce, et UKG, et des entreprises de conseil comme Cognizant, Deloitte, et KPMG.

(crédit photo @Google)