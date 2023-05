Google I/O 2023 : une avancée majeure dans l’IA

Susciter l’adhésion de développeurs dans l’intelligence artificielle (IA) portée par Google, c’est l’ambition affichée par la multinationale lors de la conférence Google I/O du 10 mai 2023.

L’événement diffusé en ligne intervient au moment où les grands acteurs des technologies placent leurs pions sur l’échiquier de l’IA générative. Google ne fait pas exception.

Voici quelques-unes des annonces mises en exergue par la firme de Mountain View :

– Duet AI for Google Workspace :

L’IA générative nommée Duet AI par Google est dorénavant intégrée dans l’ensemble des applications bureautique Workspace de la multinationale américaine.

– Duet AI for Google Cloud :

La filiale d’Alphabet vient également de lancer Duet AI pour Google Cloud, ou le support et la révision de lignes de code propulsées par Duet AI, soit le pendant de Copilot chez Microsoft.

– Vertex AI et ses modèles :

Trois « nouveaux » modèles – Code (conversion du texte en code), Imagen (texte en image) et Chirp (reconnaisance vocale) – sont accessibles via une interface de programmation (API).

Ces modèles viennent enrichir les capacités de la plateforme Vertex AI qui permet d’entraîner et de déployer des modèles de machine learning et des applications d’IA.

– Apprentissage par renforcement (RLHF) :

L’apprentissage par renforcement (Reinforcement Learning from Human ou RLHF) étend les capacités de conception et d’adaptation de prompts (ou requêtes) de Vertex AI.

– Generative AI Studio, Model Garden et PaLM 2 for Text & Chat :

Ces composants passent du test entre initiés, au mode preview.

The technology shift with AI is as big as they come. That’s why it’s so important that we make AI helpful for everyone — and we can’t do it alone. We look forward to building the future together. Read @SundarPichai's blog post from #GoogleIO ⬇️ https://t.co/YZefBMh26Z

— Google (@Google) May 10, 2023