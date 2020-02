Google ouvre son Kubernetes aux conteneurs Windows

Voilà près d’un an, Kubernetes atteignait un niveau de prise en charge de Windows Server considéré comme suffisant pour déployer des nœuds en production.

Google a intégré cette capacité sur sa version gérée de l’orchestrateur (GKE). Il vient d’en annoncer la disponibilité, sur le canal « Rapid release » (« version précoce »).

Les conteneurs Windows peuvent coexister avec des conteneurs Linux dans un même cluster. Un pool de nœuds Linux est de toute façon nécessaire pour l’exécution de certains modules et de fonctionnalités de kubectl.

Les images doivent être basées sur Windows Server 2019 (canal de maintenance à long terme) ou sur Windows Server version 1909 (canal semi-annuel).

Les conteneurs consomment davantage de ressources que leurs homologues Linux, entre autres de par l’impossibilité d’encapsuler certains composants de l’OS.

Parmi les fonctionnalités de GKE prises en charge figurent :

Parmi celles non prises en charge en l’état, on aura noté :

