Google ouvre un nouveau centre de recherches sur l’IA à Paris

Google reste fidèle à Paris pour pousser ses recherches sur l’IA. Après l’ouverture d’un premier centre de recherche spécialisé dans le domaine en 2018, le nouveau hub pour la recherche et le développement de l’Intelligence Articielle (IA) s’installe dans le 9ème arrondissement de la capitale.

« Le hub rassemble plus de 300 chercheurs et ingénieurs de Google, notamment des équipes de

Google DeepMind et de Google Research qui collaborent avec les universités et instituts de recherche français, pour développer la recherche en IA; et des équipes de YouTube et Chrome qui

contribuent au développement de ces produits, utilisés par des millions d’utilisateurs en France et dans le monde. » indique Google.

Hub IA : 300 chercheurs de Google rassemblés à Paris

Inauguré par Sundar Pichai, CEO d’Alpahabet, et Bruno Lemaire, le ministre de l’économie des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, le nouveau Hub est présenté comme « un catalyseur de partenariats académiques et de recherche » par Google qui entend profiter de la qualité académique et des talents des chercheurs français.

« Google soutiendra, via la Fondation CNRS, des projets de recherche en IA au CNRS. Portant sur des sujets comme la sécurité ou l’environnement,ces travaux de recherche pourront bénéficier de conseils et de mentorat par des chercheurs du hub » déclare le groupe de Mountain View.

Si l’engagement réjouit Bruno Lemaire, le ministre n’élude pas le défi que représente la compétition féroce qui s’engage dans ce domaine avec l’explosion de la GenAI symbolisée par la consécration mondiale de ChatGPT.

« Nous disposons en effet des meilleurs scientifiques et des entreprises les plus prometteuses et la France est le seul pays à pouvoir fournir l’énergie décarbonée indispensable aux centres de données. Par ailleurs, notre pays défend un modèle technologique – l’open source – gage de pluralisme et d’indépendance. L’inauguration d’aujourd’hui confirme que la compétition pour nos talents sera féroce. Nous sommes prêts, avec nos pépites, à relever cette compétition, qui crédibilise le rang mondial de notre écosystème.»

Photo : © Google France