Google Pixel 3 et Pixel 3 XL : nouveau SoC, IA et recharge sans fil puissante

La troisième génération de smartphones Pixel a été dévoilée par Google, avec les Pixel 3 et Pixel 3 XL. Le nec plus ultra en matière de smartphone Android désormais disponible en France.

La troisième génération de smartphones « made by Google » a été dévoilée par la firme de Mountain View.

Pas de bouleversement complet par rapport aux Pixel 2 et Pixel 2 XL.

Snapdragon 845 sous le capot

Toutefois, les Pixel 3 et Pixel 3 XL, qui évoluent sous Android Pie 9, apportent bien leur lot de nouveautés.

Cela commence par la puce mobile qui est désormais le SoC (System on Chip) Snapdsragon 845 signé Qualcomm (CPU à deux jeux de 4 coeurs cadencés à 2,35 GHz et 1,6 GHz et GPU Adreno 630). La puce est couplée à 4 Go de mémoire vive, tandis que le stockage est assuré par 64 Go ou 128 Go de mémoire flash interne (pas de slot pour microSD).

Toujours côté silicium, les smartphones sont pourvus de la puce de sécurité Titan M.

Les smartphones sont alimentés par des batteries de 2 915 mAh (Pixel 3) et de 3 430 mAh (Pixel 3 XL).

Google a aussi revu à la hausse les tailles d’écran. On passe à des écrans de 5,5 pouces et de 6,3 pouces, respectivement pour les Pixel 3 et Pixel 3 XL. Ces écrans OLED sont définis en 2160 par 1080 pixels (Pixel 3) et en 2880 par 1440 pixels (Pixel 3 XL).

Focus sur l’aspect photo

Les Pixel 2 avaient acquis la réputation d’être les smartphones embarquant les meilleurs APN au monde. Google entend bien poursuivre sur cette lancée et n’a pas ménagé ses efforts en ajoutant des fonctionnalités IA à ses APN.

Le groupe n’a toujours pas succombé aux sirènes du double APN dorsal. On reste sur un APN avec capteur de 12,2 mégapixels. Google parle de « Double Pixel ». Comme pour l’APN du Pixel 2, chaque «pixel» sur le capteur intègre deux photodiodes au lieu d’une seule. La mise au point automatique est ainsi plus rapide. Avec une taille de 1,4 um, les photosites sont également plus gros qu’à l’habitude et ont donc une propension plus grande à capter plus de lumière.

En façade, les deux terminaux mobiles disposent de deux APN avec capteur de 8 mégapixels. L’un d’entre eux offre un champ de vision plus large pour les selfies.

Google n’a pas hésité à faire appel à l’IA pour proposer des fonctionnalités innovantes. Avec Top Shot, l’APN prend plusieurs photos et un algorithme IA sélectionne automatiquement le meilleur cliché.

Parmi les autres fonctionnalités, citons “Visée de nuit”, qui vous aide à prendre de meilleures photos dans des conditions de faible éclairage, et “Motion Auto Focus”, qui empêche la mise au point de s’éloigner de l’objectif visé.

“Super Res Zoom” utilise l’intelligence artificielle pour améliorer la qualité des images et des vidéos prises avec le zoom numérique, tandis que “Playground” vous permet d’ajouter des autocollants et des superhéros à vos photos. Vous pouvez régler le bokeh en mode portrait après coup, et Google Lens (application mobile de reconnaissance d’image) est également amélioré sur les nouveaux pixels, permettant de travailler sans connexion Internet, par exemple.

Les Pixel 3 et Pixel 3 XL supportent la recharge sans fil (standard Qi), avec une puissance de transfert conséquente de 10 watts. Google propose d’ailleurs un socle de recharge sans fil baptisé Pixel Stand.

Les Pixel 3 et Pixel 3 XL sont disponibles en précommande à des tarifs respectifs de 859 et 959 euros (versions avec 64 Go de flash interne).

(Crédit photo : @Google)