Google rassemble DeepMind et Brain

Alphabet, maison mère de Google, a confirmé le rapprochement de l’une des équipes de Google Research nommée Brain avec celles de DeepMind.

Google a acquis DeepMind en 2014 pour la somme de 500 millions $. L’entreprise d’intelligence artificielle (IA) fonctionnait depuis en tant qu’entité indépendante basée au Royaume-Uni.

« Regrouper ces talents dans une même équipe partageant un même objectif, utilisant les ressources informatiques de Google, accélérera considérablement notre progression en IA », a déclaré dans un billet de blog Sundar Pichai, CEO d’Alphabet et de Google.

« Le groupe nommé Google DeepMind, rassemblera deux des principales équipes de recherche dans le domaine de l’IA : l’équipe Brain de Google Research et DeepMind. Leurs réalisations collectives en matière d’IA au cours de la dernière décennie incluent : AlphaGo, Transformers, word2vec, WaveNet, AlphaFold, des modèles de séquence à séquence, la distillation, le Deep Reinforcement Learning et des frameworks de machine learning tels que TensorFlow et JAX pour l’expression, la formation et le déploiement de modèles d’apprentissage automatique à grande échelle », a ajouté Sundar Pichai.

Comment se répartissent les rôles au sommet de l’équipe ainsi constituée ?

Le CEO de Deepmind, Demis Hassabis, va piloter le développement des systèmes d’IA « les plus capables » et « responsables » de Google.

The phenomenal teams from Google Research’s Brain and @DeepMind have made many of the seminal research advances that underpin modern AI, from Deep RL to Transformers. Now we’re joining forces as a single unit, Google DeepMind, which I’m thrilled to lead! https://t.co/n2cpn91AOl

— Demis Hassabis (@demishassabis) April 20, 2023