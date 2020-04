Google : vers un SoC maison sur les smartphones Pixel

Un SoC made in Google dans les smartphones Pixel ? C’est probable… à l’horizon 2021.

Le groupe américain a déjà implémenté des composants maison dans ses téléphones. Il s’en est toutefois tenu à des coprocesseurs. Dans un premier temps avec le Visual Core, qui gérait le traitement d’images sur les Pixel 2 et 3. Puis avec le Neural Core, intégré au Pixel 4 avec des fonctionnalités étendues (notamment le traitement de la voix).

Le SoC en question embarquerait un tel coprocesseur, en renfort d’un CPU ARM à 8 cœurs. Google en aurait reçu, ces dernières semaines, les premiers prototypes fonctionnels.

Le développement se ferait sous le nom de code Whitechapel, sur la base du process de gravure en 5 nm que Samsung a officialisé voilà un an.

Ledit processus se fonde sur la technologie EUV (lithographie par ultraviolets). Samsung y a dédié une usine à Hwaseong (Corée du Sud). Il y a récemment lancé la production de masse en 6 et 7 nm. L’Exynos 9825 est sa vitrine* dans cette catégorie. Le Galaxy Note 10 et ses variantes en sont dotés.

Il faudra vraisemblablement attendre fin 2020, voire début 2021 pour que Samsung atteigne la pleine capacité de production sur la ligne à 5 nm qu’il vient d’ouvrir dans cette même usine. Dans ce contexte, la lignée Pixel devrait en rester aux puces Qualcomm au moins pour la prochaine génération – on attend plus précisément un Snapdragon 765G.

* Apple aussi conçoit ses propres puces, produites en partie… par Samsung. Huawei fait de même avec les SoC Kirin, que gère sa filiale HiSilicon.

Illustration principale © Google

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.