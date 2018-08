Google suit systématiquement les déplacements des internautes

Nouveau scandale dans le domaine de la vie privée puisque Google enregistre les déplacements des internautes sur Android et iOS. Même si ceux-ci précisent qu’ils ne le désirent pas.

Après l’affaire Cambridge Analytica, la question de la vie privée et de la confidentialité des données personnelles est au centre des attentions.

Nouveau scandale en perspective

La découverte faite par AP (Associated Press) ne manquera donc pas faire un nouveau tollé.

Google suit les mouvements des internautes, mêmes lorsque ceux-ci ont décidé du contraire.

En effet, l’enquête menée par Associated Press a révélé que de nombreux services Google sur les appareils Android et les iPhones stockent les données de localisation. Et ceux même si les internautes ont utilisé activé un paramètre de confidentialité.

Ces dires ont été confirmés par des chercheurs en informatique de Princeton.

La filiale d’Alphabet demande l’autorisation de l’utilisation des informations de localisation pour des applications telles que Google Maps.

Désinvolture de Google sur le sujet

Mais, Google précise aussi que “vous pouvez désactiver l’historique des lieux à tout moment. Avec l’historique de localisation désactivé, les lieux que vous allez ne sont plus stockés. ”

Mais, en lieu et place d’une véritable désactivation de l’historique des localisations, ce n’est qu’une partie du suivie qui est réellement désactivée.

Google se défend toutefois, affirmant que cela est clairement expliqué. La firme de Mountain View mentionne effectivement tout cela dans les méandres de ses applications.

Cette désinvolture de Google va à l’encontre des lois de protection des consommateurs et Google pourrait de ce fait être inquiété par la FTC (Federal Trade Commission).

Sont concernés les utilisateurs d’apps de Google sur Android mais aussi sur iOS.

(Photo credit: CyberHades via VisualHunt.com / CC BY-NC)