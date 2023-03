GPT-4 « biaisé et trompeur » ? La FTC appelée à enquêter

Le lancement mi-mars du modèle de traitement de langage GPT-4 d’OpenAI fait des vagues.

Après une lettre ouverte de professionnels et personnalités du numérique et des technologies de l’information, une plainte [PDF] d’un groupe d’influence des politiques publiques en matière d’IA est déposée. La Commission fédérale du commerce des États-Unis (FTC) est prévenue.

Le Center for AI & Digital Policy (CAIDP), organisation sans but lucratif basée à Washington D.C., sollicite de la FTC une enquête sur les pratiques commerciales d’OpenAI. Le Centre veut la mise en place de mesures de protection pour les utilisateurs de GPT-4, un produit qualifié de « biaisé, trompeur » et qui représente « un risque pour la vie privée et la sécurité publique ».

GPT-4 : de l’influence des politiques publiques

Dans sa plainte, le groupe d’influence fondé et présidé par Marc Rotenberg souligne :

« La Federal Trade Commission a déclaré que l’utilisation de l’IA devrait être ‘transparente, explicable, équitable et empiriquement solide tout en favorisant la responsabilité' », indique l’organisation dans sa plainte. Or ajoute-t-elle, « le produit GPT-4 d’OpenAI ne satisfait à aucune de ces exigences. Il est temps que la FTC agisse. »

Et d’insister :

« Il conviendrait d’instaurer un suivi et une évaluation indépendante des produits d’intelligence artificielle à vocation commerciale proposés aux États-Unis. » En conséquence, « le CAIDP exhorte la FTC à diligenter une enquête sur OpenAI, à interdire les versions ultérieures commerciales de GPT-4 et à veiller à la mise en place des garde-fous nécessaires pour préserver les intérêts des consommateurs, des entreprises et du marché commercial. »

Pour soutenir sa demande, l’organisation met en exergue les risques décrits par OpenAI dans un document technique décrivant les capacités du modèle GPT-4, qu’intègre ChatGPT Plus.

Un nouveau dossier sensible se présente donc à la FTC, déjà engagée dans un autre dossier épineux, celui des pratiques commerciales des hyperscalers et fournisseurs de services cloud.