Grafana managé : Microsoft négocie à son tour une licence commerciale

« Si vous utilisez AKS (ou Kubernetes), où stockez-vous vos données de télémétrie ? » Microsoft pose la question dans le formulaire destiné à s’inscrire à la bêta de son Grafana managé.

La date de lancement reste à préciser. Tout comme le contenu de l’offre. Le principe devrait être le même qu’avec le produit concurrent qu’AWS commercialise depuis quelques semaines. En l’occurrence, reprendre la base open source et y greffer diverses briques. À commencer par des jonctions avec les services Azure.

Chez AWS, le développement s’est fait sous le couvert d’un accord avec Grafana Labs, l’entreprise porteuse du projet.

Cette dernière avait, à l’heure d’annoncer ledit accord, poussé les fournisseurs cloud à suivre la même voie. En première ligne, ceux qui, affirmait-elle, modifiaient le code de Grafana et l’intégraient à des offres commerciales sans contribuer en retour. La démarche avait trouvé suite quelques mois plus tard, avec le changement de la licence du logiciel. Même chose pour Loki (centralisation de logs) et Tempo (traçage distribué). Exit Apache 2.0, place à AGPLv3.

Un autre projet avait suivi la même voie un peu plus tôt pour des raisons similaires : Elasticsearch. Il avait toutefois embrayé vers un autre mécanisme : un système « à la carte » avec une licence maison et SSPL.

* AWS a ajouté, en particulier, des éléments d’authentification, de journalisation, ainsi que de gestion des utilisateurs et des requêtes API.

