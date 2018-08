Gravure 10 nm : Intel repousse les CPU Cannon Lake pour la fin 2019

Intel retarde une nouvelle fois le lancement de ses processeurs Cannon Lake.

Le rendement difficile à atteindre

La firme de Santa Clara a en effet profité de l’annonce de ses résultats du premier trimestre 2018 pour annoncer le retard de leur production de masse. Il faudra patienter jusqu’à la fin 2019, a ainsi déclaré Venkata Renduchintala, directeur technique d’Intel.

Ce n’est pas avant cette période que les rendements pour la gravure 10 nm seront au rendez-vous.

Pas de quoi inquiéter toutefois Intel qui se dit satisfait de son actuelle gamme de puces gravées en 14 nm.

D’autant plus que le groupe dirigé par Bob Swan va étoffer son catalogue au cours de 2018 avec les processeurs Whiskey Lake et Amber Lake qui seront gravés en 14 nm++. Cette technologie améliorée du 14 nm est censée offrir une performance supérieure de 25 % pour un même niveau de puissance par rapport au procédé 14 nm utilisé initialement pour les CPU Broadwell.

Les puces Cannon Lake devaient, à l’origine, être livrées en 2016.

Cannon Lake pourrait tomber à l’eau

Une feuille de route divulguée non officiellement en 2017 a révélé des processeurs «H» et «U», les modèles H correspondant à des CPU avec des enveloppes thermiques comprises entre 35 et 45 watts de puissance et les modèles U pour des TDP allant 15 à 28 watts de puissance.

Les puces H devraient intégrer deux, quatre et six coeurs tandis que les puces U disposeront seulement de deux coeurs. Intel réserve généralement le suffixe U pour les puces de puissance ultra-faible , tandis que le H est synonyme de processeurs avec des solutions graphiques haute performance.

Cannon Lake est un « shrink » (même puce avec une technologie CMOS plus avancée) de Kaby Lake, les CPU de septième génération d’Intel.

Avec un tel retard, Cannon Lake pourrait tout simplement être escamoté au profit des la neuvième génération répondant au nom de « Ice Lake », génération qui doit, elle-même, être suivie par Tiger Lake (mouture optimisée des Ice Lake).

De quoi écorner encore un peu plus la loi de Moore, selon laquelle la puissance des processeurs double tous les 2 ans.