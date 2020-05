Grégory Villard, nouveau Country Manager de Commvault

A la direction commerciale de Commvault depuis 2018, Grégory Villard prend la direction générale du spécialiste de la sauvegarde et de la restauration des données pour la France et le Maghreb.

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Directeur Commercial « Global accounts » pour l’Europe du Sud et l’Europe Centrale de Commvault depuis 2018, Grégory Villard est nommé Country manager France et Maghreb.

Le spécialiste de la sauvegarde et de la restauration des données a enrichi son offre SaaS et Software Defined Storage ( SDS) depuis 2019 pour accompagner la vague de l’IaaS et résister aux challengers comme Veeam, Rubrik ou Cohesity.



« Commvault est aujourd’hui en train de mettre en place une équipe pour soutenir sa stratégie et sa croissance européenne » commente Marco Fanizzi, Vice-Président en charge des Ventes pour la zone EMEA chez Commvault.

Grégory Villard a débuté sa carrière en 2001 chez Colt Télécom en tant qu’Ingénieur Commercial. C’est en 2008 qu’il rejoint Quantum, autre spécialiste du stockage, comme commercial « Grands Comptes » avant de prendre la direction commerciale pour la France et le Benelux en 2013.