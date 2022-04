Grève chez Capgemini : ce qui coince entre la direction et les syndicats

« On remet ça jeudi 21 avril. » Rendez-vous est pris chez la CGT Capgemini, après une première opération débrayage/déconnexion organisée hier. Six des huit organisations syndicales représentées au sein de l’ESN avaient appelé à ce mouvement. « Plusieurs centaines » de salariés s’y sont joints, d’après la CFDT Capgemini. En toile de fond, la négociation salariale 2022.

Ce midi débrayage chez Capgemini en intersyndicale sur tous les sites de France… On remet ça jeudi 21 avril pic.twitter.com/AUr9ZcQydn — CGT Capgemini (@CGT_Capgemini) April 14, 2022

La fenêtre s'était officiellement ouverte à la mi-décembre 2021. Capgemini venait alors de revoir à la hausse son objectif de résultats. Du côté des syndicats, on réclamait une augmentation générale pérenne de 1500 €, entre autres revendications. Aux dernières nouvelles, on est passé à 2500 €.

La contribution de la France sous-valorisée ?

Le raisonnement de l'intersyndicale est résumé dans un tract diffusé cette semaine. Dans les grandes lignes :

- Capgemini dédie à la négociation salariale une enveloppe de moins de 3 M€, alors que l'activité en France a dégagé 240 M€ de bénéfices en 2021

- La majeure partie de cette enveloppe (1,84 M€) correspond à des rattrapages

- Cinq salariés sur six ne bénéficieront pas de ces rattrapages (700 € pour les salaires jusqu'à 43 004 € et 450 € jusqu'à 51 096 €), réservé à qui compte au moins trois ans sans augmentation

- Les 440 000 € consentis au titre de l'augmentation de la valeur faciale des tickets-restaurant le sont en deux temps (+15 centimes en 2022 ; +10 en 2023)... et ne feront que mettre Capgemini au niveau d'Altran

- Budget primes deux fois plus élevé que celui de la négociation salariale ; il l'est dix fois plus pour la participation... plafonnée à moins de 3 % de la masse salariale

- Le dividende a lui augmenté de 23 %, à 2,40 € par action

- En quatre ans, la France a vu son chiffre d'affaires progresser de 33 %, quand son effectif s'est réduit de 10 %

- Les perspectives sont bonnes pour 2022, avec une croissance de la marge de plus de 10 %

#NAO chez @Capgemini : la direction nous demande de la "décence" dans nos demandes compte-tenu du contexte et de ce que font nos concurrents....@CFDT2Cap : "vous nous parlez de décence, nous réclamons de la dignité pour les salariés" — CFDT Capgemini (@CFDT2Cap) March 22, 2022

Capgemini : les indicateurs financiers 2021

Qu'en est-il des chiffres que communique Capgemini ? Au global, en 2021, le chiffre d'affaires s'est élevé à 18,16 Md€ (+14,6 % par rapport à 2020). Pour une marge opérationnelle de 2,34 Md€ (+24,5 %), un résultat d'exploitation à 1,839 Md€ (+22,4 %) et un résultat net - part du groupe - à 1,157 Md€ (+20,9 %).

Hors C. A. interzones géographiques, la France a dégagé 3,799 Md€ de revenus (+10,3 %). Pour une marge opérationnelle de 389 M€ (+29,7 %) et un résultat d'exploitation à 247 M€... en recul de 16,9 %. Toutes les autres régions géographiques sont dans le vert sur ce point.

Toujours au niveau France, l'effectif moyen a progressé en 2021, comme l'effectif en fin d'année. Au niveau monde, on aura noté que l'offshore a représenté quatre cinquièmes du solde d'emplois.

