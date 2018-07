Présentez nous CYM et les problématiques que vous adressez ?

CYM fournit aux industriels un service de maintenance prédictive pour une meilleure productivité de leurs parcs de machines. Il part du diagnostic très en amont, avec l’étude d’opportunité, la définition de cas d’usages, jusqu’à l’assistance terrain très concrète et l’application de nos algorithmes prédictifs. Nous intégrons des capteurs industriels venant de nos partenaires, nous permettant de prendre le pouls des machines, réaliser un bilan de santé en temps réel et appliquer nos algorithmes prédictifs sur les informations collectés.

Comment appréhendez-vous l’innovation?

L’innovation doit répondre aux problématiques des clients. Les industriels ont envie d’accéder à l’innovation, mais ils peuvent pas appréhender l’impact que cela va avoir sur leurs process. Notre rôle est de les accompagner dans cette transition en partageant nos cas d’usage démontrés. Cet accès à l’innovation se fait dans un univers particulier qu’est celui de l’industrie française. Il s’agit ici de génération et de générations de savoir-faire métiers, aux traditions et aux modes opératoires robustes. Nous aidons nos clients à se projeter et faire preuve d’ambition. Les problématiques viennent des responsables opérationnels. Il ne s’agit pas de faire de la technologie pour faire de la technologie. Sans réponse à une problématique concrète, les métiers ne vont pas adopter les nouvelles technologies.

Quels sont vos axes de développement ?

Nous allons continuer à partager sur les cas d’usages mis en œuvre, sachant que ce qui est fonctionnel dans les usines françaises l’est aussi à l’international. Notre croissance nous permet aussi de maintenir nos recrutements.