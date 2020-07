H.266 standardisé : un tremplin vers l’ère de la vidéo 8K

C’est officiel : le format de compression vidéo H.266 est arrivé au bout de son processus de validation. L’institut Fraunhofer pour les télécommunications l’a annoncé ce lundi 6 juillet 2020.

Aussi connu sous le nom de VVC (Versatile Video Coding), il doit succéder au H.265, standardisé en 2013. Principale promesse : d’un codec à l’autre, une réduction de 50 % du bitrate à qualité équivalente – donc des vidéos deux fois moins lourdes.

Techniquement, la compression est similaire au H.265. Avec toutefois des améliorations sur le partitionnement, la prédiction et l’entropie.

Reste à voir si le niveau d’optimisation promis pourra être atteint à des résolutions plus basses. Sachant que le H.266 pourra descendre jusqu’au VGA (640 x 480). Sur ce point, aucun détail technique n’est publié.

La route sera longue avant l’arrivée effective du H.266 : intégration dans des puces de décodage, adaptation des logiciels… H.265 lui-même ne s’est pas encore « universalisé ». Illustration sur les plates-formes de streaming : la prise en charge sur YouTube reste expérimentale, tandis que Netflix en est resté au H.264*.

The codec that you might be using in 2027-28 has been announced today: H.266.

It promises the same quality as H.265 at half the data rate. https://t.co/tp26fU40pD

H.265’s first working draft was introduced in 2010. Few were using it until 8 years later

— Alex Gollner ⧜ (@Alex4D) July 6, 2020