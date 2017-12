Habitats connectés : Blagnac s’illustre avec le quartier Cérès

Vinci Immobilier vient de livrer les 20 premières villas connectées à Blagnac. Intégrées dans la résidence Cérès du quartier Andromède de la commune, elles seront suivies de 58 logements collectifs, dont 18 logements sociaux.

Il s’agit d’un ensemble d’habitations d’un nouveau genre puisqu’elles reposent largement sur les nouvelles technologies, telles que la domotique et l’internet des objets (IoT).

Pour les concevoir, Vinci Immobilier s’est d’ailleurs entouré de plusieurs partenaires avec La Poste, Legrand et Netatmo.

Spécialiste français des objets connectés, ce dernier est à l’origine de Céliane with Netatmo, soit une gamme de prises et d’interrupteurs connectés co-développés avec Legrand. Ces dispositifs peuvent être pilotés depuis l’app du hub numérique via un terminal mobile (smartphone ou tablette) et permettent ainsi de gérer à distance des éclairages, différents appareils branchés électriquement ainsi que des volets roulants.

Chauffage intelligent

De plus, les logements sont équipés du thermostat connecté de Netatmo, qui a pour vocation de permettre à ses utilisateurs de faire des économies d’énergie. En effet, selon le communiqué de presse, « il définit un programme en fonction des habitudes de vie des membres de la famille pour chauffer à la bonne température au bon moment. La fonction Auto-adapt du Thermostat analyse l’isolation de la maison et la température extérieure. Elle détermine automatiquement le temps nécessaire pour atteindre la température souhaitée et offre ainsi un confort optimal au moment voulu, sans surconsommation d’énergie ».

Si les aficionados de domotique ont déjà équipé leur foyer de tels dispositifs, ils sont ici démocratisés avec l’installation par défaut de ceux-ci dans un ensemble d’habitations.

Qui dit précisément domotique, dit aussi scénarios, que l’on retrouve également ici. Ainsi, le scénario « Départ » éteint tous les éclairages, ferme les volets mais active également une simulation de présence. Un scénario « Arrivée » est aussi de mise.

Un « living-lab » en pied d’immeuble

Vinci est, de son côté, à l’origine du concept Evolio permettant de rendre le quotidien plus confortable. Il s’agit notamment d’apporter des solutions techniques pour les personnes âgées ou handicapées, telles que des portes d’entrée motorisables, des serrures connectables, des monte-escaliers motorisés, des chemins lumineux ainsi que des barres d’appui.

Au pied de l’immeuble de logements, se trouve le living-lab, un espace dont la vocation est de permettre à différents acteurs de tester des solutions en phase avec les attentes des habitants.

Largement connu pour héberger le siège social d’Airbus et l’aéroport de Toulouse-Blagnac, Blagnac s’illustre donc maintenant avec une résidence connectée ancrée dans les nouvelles technologies.

Un secteur porteur pour les promoteurs immobiliers, même si les coûts liés à ces aménagements spécifiques ne sont pas mentionnés.

Vidéo promotionnelle signée Vinci Immobilier :



Crédit photos : @Vinci Immobilier