HANA : SAP ouvre son cloud aux serveurs IBM Power

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Il y a du nouveau pour HANA Enterprise Cloud.

L’offre, qui permet d’exploiter la base de données in-memory de SAP en cloud privé, propose désormais une option de déploiement sur des serveurs IBM Power Systems.

Il s’agit plus précisément d’un modèle de serveur : l’E980, qui peut monter à 64 To de mémoire pour 192 cœurs de CPU.

Chaque instance HANA (maximum 16 par serveur) peut exploiter jusqu’à 24 To de RAM – et 48 ou 192 cœurs selon la version de la base de données.

La prise en charge des solutions SAP sur IBM Power remonte à 2004.

Celle de HANA est effective depuis août 2015. La liste officielle des serveurs compatibles compte aujourd’hui une douzaine de références équipées de puces POWER8 et POWER 9.

IBM estime que 20 à 25 % des charges de travail HANA tournent aujourd’hui sur ses serveurs. Y compris sur son propre cloud, où HANA Enterprise Cloud est disponible depuis octobre 2014.

Photo d’illustration © IBM