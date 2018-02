Hardis Group étoffe ses services Cloud

L’ESN grenobloise Hardis Group fait de l’intégration et du développement d’applications « cloud native » un domaine d’activité stratégique. Et se renforce dans l’hébergement.

Hardis Group, entreprise de services du numérique (ESN) et éditeur de logiciels, ouvre un cinquième domaine d’activité stratégique (DAS). Nommé Cloud Platform, ce pôle propose des prestations d’intégration et de développement de logiciels applicatifs « cloud native ».

Dirigé par Karim Ogbi, le DAS Cloud Platform emploie plus de 65 collaborateurs. Il s’appuie sur les solutions cloud et les technologies d’intelligence artificielle de multinationales. Les fournisseurs américains Salesforce.com, AWS, Google et Facebook en font partie.

« Cette nouvelle entité s’appuiera sur les talents de Synefo et Bluetis, qui nous ont rejoints en 2017, et des centres d’excellence situés en région Rhône-Alpes et à Lille », a commenté Nicolas Odet, directeur général de Hardis Group. « Nous tablons sur un chiffre d’affaires de près de 7 millions d’euros dès 2018 et comptons réaliser 25 recrutements cette année pour ce DAS ».

Cloud Platform vient s’ajouter aux quatre autres DAS existants au sein du groupe : Business Consulting (conseil), Business Applications (développement), Reflex Solutions (logiciels d’exécution logistique) et Cloud Operations (anciennement Cloud Solutions).

Cloud Operations pour l’hébergement sécurisé

Ce DAS emploie 110 collaborateurs. Dédié à l’hébergement cloud, il a étoffé ses services avec du conseil en transformation et en hybridation de systèmes d’information (architecture, sécurité, DevOps…). Stéphane Cotet, auparavant directeur régional Rhône-Alpes Business Applications, a été nommé directeur de Cloud Operations. Et ce en remplacement de Karim Ogbi désormais aux commandes de Cloud Platform.

« Nous poursuivrons les actions entamées pour industrialiser au maximum nos opérations d’exploitation d’infrastructures et anticiper au mieux les dysfonctionnements. Nous comptons embaucher 15 nouveaux collaborateurs en 2018 pour ce DAS », a précise Nicolas Odet.

Hardis Group emploie plus de 1000 collaborateurs. Son chiffre d’affaires 2017 est estimé à 98 millions d’euros.

Lire également :

Enquête Markess : le marché du Cloud associé à des freins juridiques

Transformation des infrastructures IT : les pays européens avancent en ordre dispersé

(crédit photo © shutterstock)