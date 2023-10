HarfangLab lève 25 millions € et recrute deux figures de la cyber

Cofondée en 2018 et dirigée par l’ancien officier de marine Grégoire Germain, HarfangLab a développé une solution à base d’intelligence artificielle (IA) de détection et réponse sur les terminaux (EDR) qui a reçu la Certification de sécurité de premier niveau (CSPN) délivrée par l’Agence nationale de la sécurité des systèmes d’information (ANSSI.

La start-up annonce avoir bouclé un tour de table de série A de 25 millions € auprès des fonds Crédit Mutuel Innovation, MassMutual Ventures et Elaia, son investisseur historique.

HarfangLab : 10 millions € de revenus récurrents pour 2023



« Avec une croissance fulgurante de 250% de son chiffre d’affaires en 2022 et une projection dépassant les 10 millions € de revenus récurrents annuels pour 2023, HarfangLab se prépare maintenant à étendre son empreinte sur le marché international. Cette levée de fonds facilitera leur expansion en Europe, en commençant par des marchés clés tels que l’Allemagne et le Benelux. La société investit également massivement dans la recherche et le développement, avec 60% de son équipe dédiée à ces activités.» explique le cabinet d’avocats FTPA qui l’a conseillé sur cette opération.

Dans une interview à BFM Business, Grégoire Germain revendique 250 clients , pour un parc de près de 800 000 postes de travail et serveurs, dont 60 % dans le privé et 40 % dans le public, et près de 90 collaborateurs.

HarfangLab recrute l’ancien patron de Kasperksky en Europe

Il y a quelques jours, HarfangLab annonçait le recrutement de deux figures de la cybersécurité française pour renforcer son équipe dirigeante.

Tanguy de Coatpont rejoint ainsi son comité de direction en tant que Chief Revenue Officer en septembre 2023. Sa feuille de route est ambitieuse : « piloter toutes les activités liées au développement de l’activité commerciale , des ventes au marketing en passant par l’expérience client afin d’optimiser les procédés et accompagner le développement de l’entreprise sur le territoire national, et à l’international..»

Il était précédemment Directeur général de l’Europe du Sud chez l’éditeur Kaspersky au sein duquel il a passé 16 ans à différents postes de management.

De son côté, Anouck Teiller prend le poste de Chief Strategy Officer. « A ce poste, son rôle sera de d’identifier et de construire des alliances stratégiques vertueuses et elle aura pour mission d’orienter le développement de la société pour atteindre les objectifs sur le plan du développement commercial, de la croissance des équipes et de la visibilité au sein de l’écosystème.» explique HarfangLab.

Avant cela, Anouck Teiller avait été la directrice de cabinet de Guillaume Poupard à l’ANSSI puis été conseillère de Stanislas Guerini, ministre de la transformation et de la fonction publique, pour la transformation numérique de l’Etat et les affaires européennes et internationales.

HarfangLab qui avait levé 5 millions € en 2021, en amorçage, fait partie des 11 « pépites » retenues dans le cadre du Grand Défi Cyber.