Cybersécurité : HarfangLab, Sekoia et Pradeo font cause commune

Les éditeurs français HarfangLab, Sekoia et Pradeo ont confirmé à Lille, lors du Forum International de la Cybersécurité (FIC 2021), un accord stratégique de partenariat.

Cette « alliance » est née d’une volonté de proposer au marché (revendeurs et utilisateurs finaux) « le meilleur de technologies spécialisées, au sein d’une interface unifiée ».

En effet, la solution EDR (détection et réponse sur ordinateurs et serveurs) d’HarfangLab, certifiée par l’Agence nationale de la sécurité des systèmes d’information (ANSSI), peut être couplée à l’outil Pradeo de protection de flotte de terminaux mobiles, via la plateforme Sekoia.io en mode SaaS de gestion des informations et des événements de sécurité (SIEM).

Ecosystème XDR

« La cybersécurité exige de mettre en œuvre la meilleure technologie propre à chaque domaine. Ce partenariat apporte une réponse concrète aux responsables de sécurité en attente d’une approche alliant excellence et souveraineté », a déclaré Clément Saad, président et CEO de Pradeo.

Un point de vue partagé par les dirigeants respectifs de HarfangLab et Sekoia. « Aujourd’hui il y a un vrai besoin d’unifier des solutions de sécurité à l’état de l’art afin de couvrir l’ensemble du spectre des cyberattaques. L’affaire Pegasus démontre que les vecteurs d’attaque sont multiples et que les criminels sont eux aussi à la pointe », a commenté Grégoire Germain CEO de HarfangLab.

Selon Freddy Milesi, CEO et fondateur de Sekoia, « en fédérant des experts spécialisés, nous portons l’approche de piloter les opérations par le renseignement, seule façon pour nos clients de se protéger efficacement, simplement, et sans perdre la maîtrise de leurs budgets ».

L’alliance entre HarfangLab, Sekoia et Pradeo pourra s’ouvrir à d’autres partenaires de l’écosystème XDR (extended detection & response).

(crédit photo © Shutterstock)