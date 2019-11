HoloLens 2 : Microsoft ouvre son « casque holographique » aux entreprises françaises

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

La deuxième génération du casque HoloLens est de sortie.

Microsoft en a officialisé, ce 7 novembre, le lancement commercial dans dix pays dont la France.

Les réservations avaient débuté en février, dans la foulée de la présentation du produit au MWC.

Les prix alors annoncés n’ont pas changé :

3 500 $ à l’achat (Microsoft ne communique pas publiquement de tarifs en euros)

En location, à partir de 125 $ par mois avec le logiciel Remote Assist

Autre solution : passer par Econocom, qui distribue HoloLens 2 en France.

Les prix qu’il affiche actuellement valent pour la première génération du casque de « réalité mixte », commercialisée depuis 2016. On trouve :

du leasing sans obligation d’achat, sur 1 à 12 mois : 680 € HT par mois ;

des offres d’essai au mois avec un applicatif dédié (Econocom liste 13 partenaires dans le domaine) ;

une offre « Mixed reality as a service », à partir de 196 € HT par mois (pour un engagement de 2 ans). Elle inclut un HoloLens 2 avec une garantie d’un an avec échange à J+1. Le reste (conseil, intégration, évolution du parc..) fait l’objet d’options « à la carte ».

HoloLens : porte d’entrée vers le cloud Microsoft

Les applications développées pour HoloLens 2 ne pourront pas forcément être exploitées à leur plein potentiel sur HoloLens premier du nom. D’une génération à l’autre, le casque propose en effet de nouvelles options, notamment sur la manipulation des hologrammes, en alliant capteur Kinect et services distants dans le cloud Azure.

Les services en question restent officiellement en version expérimentale (« aperçu ») :

Spatial Anchor (création d’applications « sensibles à l’espace », au sens où elles cartographient, désignent et rappellent des points d’intérêt précis)

Remote Rendering (restitution distante de contenu 3D ensuite diffusé sur HoloLens)

Microsoft, propose, sous la marque Dynamics 365, trois applications compatibles HoloLens et accessibles sur abonnement mensuel :

– Remote Assist (collaboration à distance)

– Guides (formation)

– Layout (aménagement d’espaces)

Ces trois apps sont préchargées sur les casques, au même titre que le navigateur Edge, l’assistant Cortana et OneDrive Enterprise.

Microsoft annonce 2 à 3 heures d’autonomie, comme pour le premier modèle.

La configuration, elle, évolue : la plate-forme Intel Cherry Trail laisse place à une puce ARM (Qualcomm Snapdragon 850), avec 4 Go de RAM et 64 Go de stockage. Le champ de vision s’élargit, passant de 34 ° à 52 ° en diagonale. Et la connexion peut se faire par reconnaissance d’iris, avec Windows Hello.

Illustrations © Microsoft