Bromium n’est plus seulement un partenaire pour HP.

Le groupe informatique a mis la main sur cette start-up californienne qui lui fournissait jusqu’alors ses technologies, sous licence, pour améliorer la sécurité des postes de travail.

Tirant parti des fonctions intégrées aux CPU Intel et AMD, elles isolent les tâches dans des machines virtuelles.

Le dispositif s’appuie sur un hyperviseur de type Xen. HP en fait usage sous la marque Sure Click.

Le produit est préchargé ou disponible à l’installation sur la plupart des ordinateurs équipés de Windows 10 dans les gammes Pro et Elite.

D’autres solutions lui sont associées. Notamment Sure Start (réparation automatique du BIOS en cas d’attaque), Sure Run (protection des processus contre les logiciels malveillants qui tentent de les arrêter) et Sure View (écran de confidentialité optionnel).

Sure Click isole, d’un part, les sites web qui ne sont pas signalés comme étant « de confiance » (la liste blanche est personnalisable). Et de l’autre, les fichiers PDF, Word, Excel et PowerPoint ouverts en lecture seule.

On surveillera l’évolution de l’offre, Bromium proposant davantage d’outils (entre autres un service d’analyse des attaques) et affirmant être capable de protéger également Firefox.

