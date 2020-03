HP vent debout contre l’OPA hostile de Xerox

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

L’offre sous-valorise encore « significativement » HP. Le conseil d’administration (board) du fabricant de PC et imprimantes a dénoncé jeudi l’offre publique d’achat à 35 milliards de dollars présentée par Xerox.

Le groupe de systèmes d’impression avait pourtant annoncé le mois dernier relever de 22 à 24 dollars par action le prix de son offre sur HP, après le rejet de son offre initiale par HP.

Le fabricant de PC et imprimantes maintient ses arguments pour contrer l’OPA hostile officialisée le 2 mars par Xerox pour toutes les actions en circulation de HP.

Des synergies « irréalistes »

« Notre message aux actionnaires de HP est clair : l’offre de Xerox sous-valorise significativement HP et profite de manière disproportionnée aux actionnaires de Xerox », a déclaré Chip Bergh, président du conseil d’administration de la firme .

Le dirigeant estime, par ailleurs, que Xerox est trop endetté pour acquérir un groupe plus imposant que lui. Après tout, HP a une valorisation environ trois fois plus élevée que Xerox (27 milliards de dollars contre 8) et un chiffre d’affaires six fois supérieur.

En outre, Chip Bergh, juge qu’une intégration dans un tel contexte nécessiterait « des synergies irréalistes et irréalisables » mettant « en péril l’ensemble de l’entreprise. »

Le board de HP a donc recommandé à l’unanimité aux actionnaires du groupe de rejeter l’OPA présentée en début de semaine par Xerox et de ne pas céder leur actions dans ce cadre.