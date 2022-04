HP France : Cédric Coutat, nouveau Président

Cédric Coutat dirigera la filiale française de HP Inc. à compter du 1er juin. Son rôle : développer les activités Solutions d’Impression (bureautique, industrielles et 3D), Systèmes Personnels et Services.

Vice-président de la catégorie Systèmes personnels (postes clients, écrans, accessoires) pour la région EMEA (novembre 2019), puis pour la zone Europe du Sud (janvier 2021), Cédric Coutat est nommé Président de HP France.

« Mon ambition pour HP France sera de m’appuyer sur nos nombreux atouts, tels que la richesse de notre portefeuille produits, l’excellence de nos alliances technologiques et notre solide écosystème de revendeurs afin d’offrir à nos clients les meilleures solutions du marché. Cela nécessite de continuer à s’adapter, d’autant plus avec des modes de vie et de travail hybrides, sans perdre de vue notre culture et nos valeurs », commente Cédric Coutat.

Sa prise de poste est fixée le 1er juin.

Entré chez HP en 2000 en tant que Responsable de la Supply Chain et de la planification pour la région EMEA (Europe Afrique Moyen-Orient), il exerce différentes missions aux Etats-Unis et dans la zone EMEA en y développant le chiffre d’affaires et les parts de marché de plusieurs régions stratégiques.

Cédric Coutat remplace Arnaud Lépinois qui occupait le poste depuis novembre 2020.