HP perd son directeur des opérations Jon Flaxman

Le spécialiste des systèmes d’impression et ordinateurs personnels a nommé Jos Brenkel chief operating officer (COO) par intérim.

Le fabricant de PC et imprimantes HP Inc. a annoncé mercredi soir le décès à 61 ans de son directeur des opérations (chief operating officer – COO), Jon Flaxman.

Le dirigeant avait rejoint le groupe américain en 1981. Il a exercé de nombreuses responsabilités, dont celle de directeur financier.

Il avait été nommé COO de HP Inc. en 2015 dans le cadre de la séparation en deux entités de feu Hewlett-Packard Company.

Expérience

« Jon nous manquera énormément et nous lui devons beaucoup : son leadership, son intégrité et sa vision d’avenir pour HP », a déclaré Dion Weisler, directeur général (CEO) de HP Inc.

L’entreprise a indiqué que Jos Brenkel, profil commercial maison, a été nommé directeur des opérations par intérim.

Le dirigeant exerce chez HP depuis plus de 30 ans. Il était auparavant responsable de la stratégie et des opérations de ventes mondiales.

(crédit photo de une © donjd2 via VisualHunt.com / CC BY)