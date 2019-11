Impression : HP a rejeté l’offre d’achat à 33,5 Md$ de Xerox

L’offre sous-valorise « significativement » HP et n’est pas dans le meilleur intérêt de ses actionnaires. C’est la conclusion à laquelle est parvenue le conseil d’administration du fabricant américain de PC et d’imprimantes. L’offre hostile d’achat à 33,5 milliards de dollars présentée par Xerox début novembre a ainsi été rejetée.

Cette décision a été prise « à l’unanimité », a indiqué le conseil d’administration de HP dans une lettre transmise le 17 novembre au vice-président du board et CEO de Xerox, John Vasentin. En outre, le conseil de HP a indiqué s’inquiéter de la trajectoire financière de Xerox et de ses « perspectives futures ».

Il n’empêche, le groupe de systèmes d’impression basé à Norwalk (Connecticut) proposait aux actionnaires de HP 22 dollars par titre, en actions et en numéraire Xerox. Une fois la transaction opéréé, les actionnaires de HP auraient détenu 48% du groupe fusionné.

Malgré le rejet de cette offre, le groupe HP, né de la scission en deux entités de Hewlett-Packard en 2015, a reconnu les avantages potentiels d’une consolidation.

Le conseil de HP s’est même déclaré « ouvert à la possibilité de créer de la valeur pour les actionnaires grâce à une éventuelle combinaison avec Xerox. » Tout en mettant en exergue la nécessité de résoudre « des questions fondamentales » avant d’envisager une « éventuelle combinaison avec Xerox ».

L’investisseur activiste Carl Icahn, qui a récemment pris une participation dans HP et détient 10,6% de Xerox, serait à l’initiative, selon le Wall Street Journal.

Le chiffre d’affaires de HP est presque six fois plus élevé que celui de Xerox.

Dans la perspective d’un éventuel rapprochement avec Xerox, le conseil du groupe de Palo Alto (Californie) juge « essentiel de procéder à une analyse rigoureuse des synergies potentielles ».

(crédit photo : donjd2 via VisualHunt.com / licence CC BY)

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.