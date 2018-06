HP va supprimer 5000 postes d’ici 2019

HP révise à la hausse ses suppressions de postes. Le fournisseur américain d’ordinateurs personnels et systèmes d’impression prévoit désormais près de 1000 départs de plus par rapport à ceux annoncés il y a moins de deux ans.

En octobre 2016, en effet, le conseil d’administration du groupe avait adopté un plan portant sur 4000 suppressions d’emplois. Cette restructuration fait suite à la scission de feu Hewlett-Packard Company en deux entités en novembre 2015 (HPE pour les solutions d’infrastructure, HP pour les PC et imprimantes).

« HP s’attend maintenant à ce que 4 500 à 5 000 employés environ partent d’ici la fin de l’exercice 2019 [qui se termine le 31 octobre 2019] sous réserve de certaines exigences légales en matière de droit du travail », a indiqué la multinationale dans un document transmis au gendarme boursier américain (SEC, Securities and Exchange Commission).

En conséquence, le groupe anticipe désormais une charge avant impôt de l’ordre de 700 millions de dollars, et non plus de 500 millions de dollars. Il s’agit pour l’entreprise de provisionner ses comptes pour couvrir les indemnités de licenciement et autres charges.

La firme basée à Palo Alto (Californie) n’a toutefois pas précisé les marchés concernés.

Croissance à deux chiffres

Ces réductions supplémentaires de personnel visent à générer « des économies annuelles brutes additionnelles d’environ 75 millions de dollars » à partir de l’exercice 2020, a indiqué HP dans le document à la SEC.

L’annonce intervient alors que le groupe affiche une croissance à deux chiffres. Fin mai, HP a publié un chiffre d’affaires en hausse de 13,1% à 14 milliards de dollars. Et ce pour le deuxième trimestre de son exercice clos le 30 avril 2018.

On note, enfin, qu’au 31 octobre dernier, HP employait 49 000 personnes dans le monde.

(crédit photo © Andrey_Popov – shutterstock)