HPE veut céder sa participation de 49% dans H3C

HPE veut se désengager de H3C, fournisseur exclusif de ses serveurs, systèmes de stockage et services techniques associés en Chine.

Hewlett Packard Enterprise (HPE) veut finalement vendre sa participation dans sa joint-venture chinoise H3C Technologies Co., Limited (H3C).

L’entreprise propose une offre étendue d’équipements et de solutions d’infrastructure. De surcroît, H3C est le fournisseur exclusif de serveurs HPE, systèmes de stockage et services techniques associés en Chine.

Qu’en est-il de son contrôle ?

HPE détient actuellement une participation de 49% dans H3C, tandis que la société IT chinoise Unisplendour Corp. en détient 51%.

Les performances de H3C semblait satisfaire la mutinationale américaine il y a quelques mois encore.

Les tensions entre Washington et Pékin ont-elles bousculé l’agenda ?

Pour HPE, la vente de cet actif marquerait l’ultime phase d’un plan de sortie envisagée de longue date.

Une manne de 4 milliards $ ?

Société basée à Hangzhou et Pékin (Beijing) , H3C a démarré son activité en 2003 sous la forme d’une coentreprise entre l’équipementier chinois Huawei (qui a vendu ses parts en 2007) et la firme américaine 3Com Corporation. Cette dernière a été absorbée en 2010 par Hewlett-Packard (HP).

En novembre 2015, le groupe Hewlett-Packard lui-même a été scindé en deux entités, d’une part HP (PC et imprimantes), d’autre part HPE (serveurs, réseau, stockage, logiciels, services). Ce dernier a donc récupéré l’actif et a choisi, dans un premier temps, de ne plus être actionnaire majoritaire. Un accord a été négocié en ce sens avec Unisplendour Corporation pour 2,3 Md$ à l’époque.

Quelle est la valeur de la participation actuelle de HPE dans H3C ?

Elle représenterait entre 3,5 Md$ et 4 Md$, selon une note financière UBS, a relevé CRN.

Une somme qui pourrait être utilisée pour réaliser une acquisition stratégique (Nutanix est-il à vendre ?) ou renforcer ses services cloud.

Il semble peu proable toutefois que HPE bénéficie de l’intégralité du produit de la vente avant la fin de son exercice 2023 clos le 31 octobre prochain.

Le projet a été notifié au gendarme boursier américain, la SEC (U.S. Securities and Exchange Commission).

(crédit photo © Shutterstock)