HPE va exiger que ses équipes sur site soient vaccinées

Hewlett Packard Enterprise (HPE), après d’autres multinationales américaines, dont Netflix, veut imposer la vaccination à ses équipes présentes sur site.

Antonio Neri, CEO de HPE, l’a annoncé mardi sur Twitter : « HPE exigera que tous les membres de l’équipe, les prestataires et les visiteurs soient entièrement vaccinés comme condition pour entrer sur nos sites et assister à des événements commerciaux lorsque la loi le permet ».

HPE will be requiring all team members, contractors, and visitors to be fully vaccinated as a condition of entering our sites and attending business events where legally permitted.

— Antonio Neri (@AntonioNeri_HPE) August 10, 2021