HPE GreenLake : le paiement à l’usage s’adapte au cloud hybride

HPE dévoilait l’an dernier la gamme GreenLake. Celle-ci regroupe des services et solutions sur site de gestion d’infrastructures et de charges de travail avec paiement à l’utilisation.

Mardi, lors de sa conférence Discover 2018 à Las Vegas, HPE a annoncé le lancement d’une déclinaison adaptée à la gestion d’environnements informatiques hybrides : GreenLake Hybrid Cloud. Il s’agit d’un service géré de management cloud avec paiement à l’usage.

« HPE GreenLake Hybrid Cloud simplifie l’exploitation d’environnements cloud multiples », a déclaré Ana Pinczuk, directrice générale de HPE Pointnext. La branche qui regroupe les services technologiques de la mutinationale. Et d’ajouter : l’offre « permet aux entreprises d’en conserver la maîtrise, d’en réduire les coûts et d’en accélérer la rentabilisation ».

En conséquence, HPE GreenLake Hybrid Cloud est conçu pour gèrer et optimiser les environnements IT des clients. Et ce sur site et dans le cloud public (sur AWS et sur Microsoft Azure et sa déclinaison hybride Azure Stack). L’offre fait suite au rachat des sociétés de conseil cloud RedPixie en avril et de Cloud Technology Partners l’an dernier.

OneSphere, SDN, Flex Capacity…

HPE GreenLake Hybrid Cloud s’appuie sur un ensemble d’outils logiciels et matériels. Parmi lesquels figurent : la plateforme de gestion du cloud hybride HPE OneSphere, la technologie basée sur le logiciel (« software defined ») du groupe IT américain, et les serveurs HPE ProLiant pour cloud hybride Microsoft Azure Stack.

À la différence d’un service managé classique, GreenLake Hybrid Cloud s’appuie sur un modèle d’exploitation cloud natif automatisé, précise HPE dans un communiqué. Et ce n’est pas tout. Le groupe met en exergue d’autres atouts de sa plateforme :

– le paiement à l’usage tirant profit de HPE GreenLake Flex Capacity (ouverte aux partenaires) ;

– les services de spécialistes de HPE Pointnext. Ils se chargent des tâches récurrentes de datacenter avec une surveillance et une gestion à distance 24/7 ;

– des alertes en temps réel sur les défaillances détectées lors des contrôles.

Dans un premier temps, l’offre GreenLake Hybrid Cloud est commercialisée directement par HPE Pointnext. Les partenaires technologiques et de distribution devront patienter.

(crédit photo © HPE)