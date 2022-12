HPE GreenLake opte aussi pour le service Kubernetes d’AWS

Au cours de son événement « Discover Frankfurt », Hewlett Packard Enterprise a dévoilé une mise à jour de HPE GreenLake, son portefeuille de services gérés en mode hybride, de la périphérie du réseau (edge) au cloud.

Le renouveau concerne surtout le cloud privé d’entreprise HPE GreenLake Private Cloud.

Les améliorations pour HPE GreenLake for Private Cloud Enterprise couvrent :

– des options étendues de déploiement de conteneurs Kubernetes avec l’outil Amazon EKS Anywhere de l’hyperscaler cloud AWS.

– une gestion facilitée pour les clients des machines virtuelles, conteneurs ou serveurs bare metal, que ce soit à l’aide d’une interface utilisateur intuitive, d’API, en ligne de commande (CLI) ou par le biais d’une infrastructure-as-code (IaC).

– six instances optimisées (usage général, calcul, mémoire, stockage) avec une tarification compétitive par carte tarifaire.

HPE GreenLake Marketplace

Aussi, HPE GreenLake for Private Cloud Enterprise est désormais disponible dans 52 pays, France incluse. L’offre peut être vendue par les partenaires.

Un écosystème qui s’étend.

HPE dit aussi élargir les offres sur HPE GreenLake Marketplace pour DevOps, AI/ML, l’analytique, la protection des données, la sécurité, etc. Dans ce cadre, HPE GreenLake for Red Hat OpenShift Container Platform sera disponible au premier trimestre 2023.

Certes, Red Hat propose depuis longtemps OpenShift avec un modèle « pay-per-use » dans le cloud public. Toutefois l’accord négocié au printemps dernier avec HPE adapte le modèle aux environnements sur site (on-premise) ou en colocation.

Antonio Neri, CEO de HPE, a expliqué :

« Aujourd’hui, des milliers de clients utilisent notre plateforme HPE GreenLake pour transformer leurs environnements et leurs modèles d’exploitation sans avoir à déplacer les données et à restructurer les charges de travail. » Et d’ajouter : « HPE GreenLake est au cœur de notre stratégie : [le service] fournit aux clients une plateforme et une expérience, de la périphérie au cloud. Il est témoigne aussi de la façon dont nous aidons nos clients à se transformer – et ce, d’une manière durable, axée sur les données, en mode hybride by-design ».

CEO @AntonioNeri_HPE shares insights from #HPEDiscover Frankfurt, with a focus on transforming to a sustainable, data-first, and hybrid-by-design future with #HPEGreenLake. Read his blog 👇https://t.co/NvU1XFqpSH — HPE (@HPE) December 8, 2022