HPE tente d’adapter son offre GreenLake aux IA génératives

Renvoi d’ascenseur entre Aleph Alpha et HPE ? Jusqu’ici, le premier était client du second. Il est désormais aussi son fournisseur, dans le cadre de l’offre GreenLake for Large Language Models.

Cette dernière repose sur des supercalculateurs Cray XD, pour le moment hébergés au Canada, chez QScale. De type cloud privé (IaaS + PaaS), elle doit permettre d’entraîner et d’exécuter des LLM. À commencer, donc, par ceux que l’entreprise allemande Aleph Alpha a regroupés sous la marque Luminous.

Ces modèles – propriétaires – sont au nombre de trois. Avec, pour chacun, une déclinaison affinée pour suivre des instructions. Leur particularité : deux d’entre eux sont multimodaux, au sens où ils peuvent traiter à la fois du texte – en cinq langues dont le français – et des images. Ils sont par ailleurs capables d’expliquer les résultats qu’ils produisent.

Du Cray « spécial IA » en cloud privé

Le portefeuille GreenLake comprend déjà du HPC axé sur l’IA générative, mais dans le cadre d’une offre managée sur site.

Le marché nord-américain a la primauté de l’offre GreenLake for Large Language Models. En l’état, HPE prévoit une extension à l’Europe début 2024. Entretemps, il aura augmenté la capacité disponible. À défaut de tarification officielle, il y a celle de l’API Luminous :

Cette API, Software AG en fait officiellement usage depuis peu. En l’occurrence, dans son iPaaS webMethods.io, également doté d’un connecteur ChatGPT.

La relation entre HPE et Aleph Alpha est établie de longue date. La start-up avait déjà participé à l’édition 2022 de la conférence Discover. Elle avait notamment témoigné de son adoption de la plate-forme HPE Machine Learning Development System. Le système qui en résulte figure dans le dernier TOP500, au 88e rang. Baptisé alpha ONE, il repose sur la plate-forme Apollo 6500, avec des serveurs ProLiant en AMD et des GPU NVIDIA A100.

Plus récemment, les deux entreprises ont communiqué sur un cas d’usage des LLM Luminous pour la maintenance prédictive au sein des usines. Ils ont, en particulier, effectué une démonstration de cobot.

Photo d’illustration © IM Imagery – Adobe Stock