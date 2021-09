HPE GreenLake s’affirme dans la protection continue des données

Hewlett Packard Enterprise a annoncé compléter son portefeuille de services cloud gérés HPE GreenLake et s’ancrer sur les marchés logiciels de l’analyse et de la protection data.

En conséquence, le service « edge-to-cloud » (de la périphérie du réseau au nuage informatique) évolue pour inclure de nouvelles offres.

Le portefeuille HPE GreenLake s’étoffe ainsi dans trois grands domaines :

– l’analyse de données

– la protection de données

– la méthode « edge-to-cloud »

Le premier – HPE GreenLake for analytics – s’appuie sur les logiciels de la gamme HPE Ezmeral et un écosystème étendu de partenaires. Deux nouvelles offres sont proposées :

HPE Ezmeral Unified Analytics, d’une part, est présentée comme « la première plateforme hybride et unifiée d’analyse et de lac de données de l’industrie ». La solution HPE Ezmeral Data Fabric, d’autre part, fournit « un store d’objets natif Kubernetes, optimisé pour les performances d’analyse et donnant accès à l’ensemble des données de la périphérie au cloud. » Les équipes de data science en entreprise disposent ainsi d’une plateforme pour « accélérer » le moteur d’analyse unifié Apache Spark et le traitement de requêtes SQL.

De quoi surprendre Databricks et Cloudera ?

"Built on from the ground up to be open and cloud-native, our new #HPEGreenLake for analytics cloud services will help enterprises unify, modernize and analyze all of their data, from edge-to-cloud." Read Vishal's blog: https://t.co/xkbLouWIBa@HPE_Ezmeral @HPE_GreenLake pic.twitter.com/zgU8hNpYsd — HPE News (@HPE_News) September 28, 2021

Protection continue des données

Le second ensemble – HPE GreenLake for data protection – inclut l’offre HPE Backup and Recovery Service for VMware, une sauvegarde en tant que service conçue pour le cloud hybride. L’offre intègre également le service cloud de reprise après sinistre HPE GreenLake for Disaster Recovery, fruit de l’acquisition de Zerto pour 374 M$. Le but est de renforcer la protection des entreprises face aux cybermenaces et aux attaques de ransomware.

Le troisième domaine – HPE Edge-to-Cloud Adoption Framework – regroupe un ensemble de méthodologies et d’outils d’automatisation pour tout modèle d’exploitation cloud.

La multinationale veut convaincre l’industrie avec sa « plateforme cloud ouverte ». Vishal Lall, SVP & GM, HPE GreenLake Cloud Solutions, l’a expliqué dans les colonnes de CRN. « La première chose que nous proposons est de connecter tous les points à travers les différents lacs de données existants » pour apporter « la valeur commerciale » aux clients.

Qu’en est-il de la disponibilité des nouveaux services et solutions du groupe IT américain ? HPE Edge-to-Cloud Adoption Framework est d’ores et déjà disponible. HPE GreenLake for analytics et HPE GreenLake for data protection le seront à partir du premier semestre 2022.