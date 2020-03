HR Tech : SAP.iO Foundry Paris accompagne 8 startups

Après la chaîne d’approvisionnement, le commerce de détail et les technologies vertes, la gestion de talents… L’accélérateur de startups SAP.iO Foundry Paris a annoncé mardi le lancement de son quatrième programme d’accélération « HR Tech/Future of Work ».

Ou les technologies des ressources humaines (RH, HR en anglais) pensées pour le travail du futur.

« Les capacités numériques et les nouvelles façons de travailler bouleversent les entreprises et les services RH », a déclaré Sébastien Gibier, directeur de SAP.iO Foundry Paris. « Pour rester attractives, elle cherchent aujourd’hui à créer une expérience de bout en bout », de l’intégration au départ des collaborateurs.

Pour cette quatrième promotion, les 8 startups et projets suivants ont été retenus :

● 5Feedback : une application qui permet aux salariés d’obtenir en temps réel des retours et évaluations de leurs compétences auprès de leur interlocuteurs professionnels.

● 360Learning : une plateforme d’apprentissage collaboratif (collaborative learning) pour les entreprises.

● eLamp : une solution d’identification des compétences des collaborateurs.

● FirstBird : un programme de fidélisation des collaborateurs pour recruteurs.

● RandomCoffee : un logiciel SaaS de mise en relation entre collaborateurs en fonction de règles prédéfinies par l’entreprise.

● Timeular : logiciel de suivi et gestion du temps de travail

● Workelo : outil de gestion opérationnelle des mobilités, de l’intégration à la sortie de.

● Yogist : une méthode et un chatbot de préventioon santé en entreprise.

Ces sociétés bénéficieront pendant les 10 à 12 semaines de l’accompagnement de mentors issus du comité exécutif de SAP France. Elles auront également accès à des ateliers animés par des coachs de l’éditeur de logiciels ou de son écosystème.

De surcroît, 5 grands clients du groupe allemand vont contribuer à la phase d’accélération de ces jeunes pousses.

À l’issue du programme, enfin, les technologies des startups viendront compléter SAP SuccessFactors, la solution HCM de SAP aux 125 millions d’utilisateurs.

