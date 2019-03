Huawei P30 et P30 Pro : la pari haut de gamme de Huawei

Huawei poursuit méthodiquement sa stratégie de conquête du marché du smartphone. Avec les P30 et P30 Pro, il s’engage sur le segment haut de gamme occupé par Apple et Samsung.

Pour lancer ses Huawei P30 et P30 Pro, le constructeur chinois a réuni 3000 personnes à Paris, le 26 mars.

Moins prestigieux que le Grand Palais, réservé l’an dernier pour présenter ses P20, la porte de Versailles a été le théâtre du lancement des plus chers smartphones de sa gamme, conçus pour concurrencer les S10 de Samsunget autre iPhone X.

« On a vendu plus de 500.000 smartphones de notre gamme P20 l’année dernière.Paris, c’est notre porte-bonheur » s’est réjoui Jim Xu, directeur des activités grand public de Huawei, cité par l’AFP.

Désormais troisième constructeur mondial, Huawei attaque tous les segments du marché, jusqu’au X Mate, son smartphone pliable présenté au MWC 2019 pour un prix stratosphérique de 2299 €.

Leica, la marque star de la photo, comme fonctionnalité d’appel

Les nouveaux venus seront nettement moins chers. Le Huawei P30 sera disponible à partir de 799 euros, tandis que la version Pro s’affichera à 999 euros ( 1099 € pour la version 256 Go). On les trouvera chez les principaux distributeurs et opérateurs du marché.

Les deux smartphones fonctionnent sous Android 9 (+ surcouche EMUI ) et sont dotés d’une puce « maison » Kirin 980 à 8 cœurs.

Marque emblématique pour les amateurs de photo, Leica est associée à la gamme P30 qui comporte trois capteurs : un grand angle 40 mégapixels (f/1.8), un « ultra-grand-angle » 20 mégapixels (f/2.2) et un zoom 8 mégapixels (x 5 ; f/2.4 – en illustration ci-dessous).

À l’avant se trouve un capteur 32 mégapixels (f/2.0).

Sur le P30 Pro (ci-contre), Huawei a logé, à l’arrière, un quatrième capteur destiné à évaluer la profondeur de champ. Le grand-angle bénéficie d’une plus grande ouverture (f/1.6) et le zoom optique passe à 10x.

L’écran est plus grand (6,47 pouces ; même résolution) et la batterie, plus puissante (4 200 mAh). Cela se ressent sur le gabarit de l’appareil : 192 g pour 8,4 mm d’épaisseur.