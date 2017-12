Hub France IA : ce nouveau think tank veut promouvoir la filière

Un nouveau cercle de réflexion consacré à l’intelligence artificielle vient d’apparaître en France : le Hub France IA.

Cette association loi 1901 a vocation à promouvoir ce type de technologies en plein essor qui suscite bien des convoitises parmi les grandes groupes du numérique.

Sur fond de mission d’information spécial IA réalisée par le mathématicien et député LR Cédric Villani au nom du gouvernement, le Hub France IA compte favoriser la mise en place d’une véritable filière française dans ce domaine d’expertise et s’ouvrir à terme sur une extension européenne en vue d’une alliance plus large.

L’horizon des contributeurs est large : entreprises, fonds d’investissement, start-up, ONG, recherche académique, pôles de compétitivité… Les thèmes traités seront tout aussi hétéroclites : éthique, transformation des métiers, inclusion, smart cities, business et expérience clients, robotique…Quinze groupes business et onze groupes transversaux sont créés dans la foulée.

“Le Hub France IA contribue à créer le cadre de confiance nécessaire au développement et à l’adoption de nouveaux produits et services basés sur les technologies d’IA et les usages qui en découlent”, évoque Nathanaël Ackerman, co-fondateur et directeur général du Hub France IA. Patrick Albert, Directeur du CAS “Center for Advanced Studies” France au nom d’IBM, a été élu Président de l’association.

Parmi les premiers soutiens à cette initiative figurent la SNCF, Vinci, La Banque Postale, La Société Générale, Air Liquide, Air France, France Télévisions, IRT SystemX, Serena Capital, Bazarchic, Hardware Club, Homanoo, Le Lab RH…

Outre les 101 membres fondateurs, une quarantaine de partenariats sont en cours d’établissement avec des organisations diverses multi-sectorielles : AFRC, AFIA, ROADEF, AFPC, IMT, IMA, Liberté Living Lab, La Paillasse, Innorobo, Centrale Supelec…

Dans le communiqué inaugural du Hub France IA, il est précisé que les premiers travaux du comité d’orientation du Hub France IA porteront sur les mises en place de plateformes (données mutualisées, tests), sur une feuille de route de développement industriel et d’une perspective européenne.

On attend l’ouverture du site Web et du compte Twitter associé.

(Photo by A Health Blog on Visual Hunt / CC BY-SA)