Hybridation du travail : l’IA est-elle la solution ?

Microsoft a livré l’édition 2023 de son Work Trend Index.

Le rythme de travail dépasse notre capacité à suivre. L’intelligence artificielle (IA) est-elle la solution ? La question se pose dans le cadre de ce baromètre alimenté par différentes données*. 31 000 personnes dans 31 pays sont concernées.

Globalement, 64% des responsables métiers et informatiques interrogés (60% en France) déclarent manquer de temps et d’énergie pour accomplir l’ensemble des tâches qui leur incombent.

68% (64% en France) redoutent de ne plus être en mesure de se concentrer après de multiples interruptions lors de leur journée de travail. 65% (76% en France) disent qu’ils ne manqueraient pas à leurs collègues s’ils se faisaient porter pâle lors de réunions à répétition.

Sauver par l’IA ?

Certes, 49% des répondants (38% en France) redoutent l’impact de l’IA sur l’emploi. Malgré tout, 7 professionnels sur 10 (6 sur 10 en France) se déclarent prêts à déléguer des tâches à une IA.

Et ce pour se concentrer sur des projets à plus forte valeur ajoutée, relève la firme de Redmond, qui investit massivement dans l’intelligence artificielle et OpenAI, l’éditeur de ChatGPT, entre autres modèles.

Dans la pratique, 76% des répondants (70% en France) utiliseraient des services alimentés par une IA pour des tâches administratives. 79% (64% en France) disent y avoir recours pour traiter et analyser des données. Aussi, 73% (53% en France) s’en servent pour alimenter des projets créatifs.

Qu’en est-il de la productivité ? Parmi les décideurs et responsables d’équipes, un tiers d’entre eux (un quart en France) pensent que l’IA permet d’augmenter la productivité. Mais 16% des managers estiment que le déploiement de la technologie va s’accompagner de réductions d’effectifs.

Quand il est question de recrutements à venir, 82% (71% en France) des dirigeants jugent que les candidats devront valider de nouvelles compétences pour s’adapter à l’essor de l’IA et affûter leur employabilité.

* L’étude s’appuie sur une analyse de données issues de Microsoft 365 et LinkedIn, en plus de l’enquête initiale.