Hyperconvergence : Dell devance Nutanix et HPE

Le marché des systèmes convergés reste dynamique, a relevé IDC. Au premier trimestre 2020, les ventes mondiales du secteur, tous segments confondus, ont atteint 3,9 milliards de dollars. Un chiffre en hausse de 4,5% par rapport au 1er trimestre 2019.

« Le marché mondial des systèmes convergés a fait preuve de résilience dans un macro-environnement difficile [Covid 19] », a déclaré Sebastian Lagana, directeur de recherche chez IDC. La tendance varie d’un segment du marché à l’autre.

Les ventes d’infrastructures intégrées et de systèmes de référence certifiés (regroupant serveurs, systèmes de stockage, équipements réseaux et logiciels de gestion de base) ont progressé de 4,4% à 1,4 milliard de dollars sur le trimestre (36,8% du marché).

En revanche, les ventes de plateformes intégrées (des systèmes intégrés couplés à un pack de logiciels de gestion et de développement pré-installés) ont reculé de 8,7% à 478 millions dollars sur le trimestre (12,3% du marché en valeur).

Mieux orienté, le segment le plus étendu du marché (50,9%), celui des systèmes hyperconvergés (regroupant serveurs, stockage défini par le logiciel, mise en réseau et virtualisation), a bondi de 8,3% pour atteindre près de 2 milliards de dollars.

Sur ce segment porteur, Dell Technologies domine encore largement.

Dans la catégorie des fabricants de systèmes hyperconvergés, Dell Technologies a plusieurs longueurs d’avance sur la concurrence. Sa part de marché est de 33,6% et ses revenus sont en croissance de 13,4% à 666,3 millions de dollars au T1 2020.

Nutanix est second fabricant (13,1% du marché, 260 M$ de revenus dédiés). Hewlett Packard Enterprise (HPE) est troisième (6% de parts), avec des ventes en croissance de 43,1% sur le marché des systèmes « hyperconvergés » à 118,7 millions de dollars.

Du côté des éditeurs de logiciels de l’hyperconvergence, VMware l’emporte encore. La marque « virtualisation » du portefeuille de Dell Techologies dispose de 42,4% du marché mondial (841 M$ de revenus logiciels « hyperconvergés » sur le trimestre).

VMware devance ainsi Nutanix (561 M$, 28,3% de parts) et HPE (101 M$, 5,1% du marché).

