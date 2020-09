Hyperconvergence : HPE résiste, Dell et Nutanix dominent

La résilience de l’hyperconvergence n’a – cette fois – pas suffi. « Le marché mondial des systèmes convergés a connu une baisse au cours d’un deuxième trimestre 2020 difficile », a déclaré Paul Maguranis, analyste chez IDC. La faiblesse plus générale des achats des entreprises a également impacté l’infrastructure hyperconvergée (HCI).

Tous segments confondus, selon IDC, les ventes mondiales de systèmes convergés ont pesé 3,9 milliards de dollars. Un chiffre en repli de 4,5% au T2 2020 par rapport au T2 2019.

Dans le détail : les ventes d’infrastructures intégrées et de systèmes de référence certifiés (serveurs, systèmes de stockage, équipements réseaux et logiciels de gestion de base) ont reculé de 7,6% à 1,5 milliard de dollars. Elles représentent tout de même 39,1% du marché.

Les ventes de plateformes intégrées (systèmes intégrés avec logiciels de gestion et de développement pré-installés) ont chuté de 13,1% à 544 millions dollars (13,8% du marché).

En revanche, les ventes de systèmes hyperconvergés (qui incluent serveurs, stockage défini par le logiciel, mise en réseau et virtualisation) ont gagné 1,1% à 1,9 milliard de dollars (47,1% du marché au T2 2020). Sur ce segment résilient, Hewlett Packard Enterprise (HPE) affiche une croissance à deux chiffres. Mais Dell et Nutanix dominent.

Du côté des fabricants de systèmes hyperconvergés, Dell Technologies dispose encore de 29% du marché en valeur. Ses ventes ont reculé de 2,6% à 519,6 M$ au T2 2020,

Nutanix, lui aussi en repli de 2% par rapport au T2 2019, reste le second fabricant de la catégorie (13,6% du marché, 253,5 M$ de revenus dédiés).

HPE (7% du marché) est le seul fabricant du top 3 mondial en croissance sur le trimestre. Ses revenus systèmes hyperconvergés (130 M$) ont ainsi bondi de 53,5% au second trimestre 2020 par rapport au deuxième trimestre 2019.

Dans la catégorie des éditeurs de solutions d’infrastructures hyperconvergées (HCI), VMware (38,9% du marché en valeur), la marque « virtualisation » de Dell Technologies, et Nutanix (29,8%) devancent largement HPE (4,5% du marché) et Cisco (4,1%).

(crédit photo de une © Shutterstock)

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.