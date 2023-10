IA : AMD acquiert la startup Nod.ai

AMD annonce l’acquisition de Nod.ai, pour un montant non divulgué, afin d’étendre ses compétences dans l’IA.

Selon Reuters, l’équipe de Nod.ai va rejoindre la division IA d’AMD, créée cette année.

« L’ajout de la talentueuse équipe Nod.ai accélère notre capacité à faire progresser la technologie des compilateurs open source et à permettre des solutions d’IA portables et hautes performances dans l’ensemble du portefeuille de produits AMD. Les technologies de Nod.ai sont déjà largement déployées aujourd’hui dans le cloud, à la périphérie et sur une large gamme d’appareils terminaux », déclare Vamsi Boppana, vice-président de l’activité d’intelligence artificielle chez AMD.

Et d’ajouter que l’ajout de Nod.ai apporterait une équipe expérimentée qui a développé une technologie logicielle de pointe qui accélère le déploiement de solutions d’IA optimisées pour les accélérateurs de centres de données AMD Instinct, les processeurs Ryzen AI, les processeurs EPYC, les SoC Versal et les GPU Radeon.

Les capacités logicielles d’automatisation basées sur un compilateur du logiciel SHARK de Nod.ai réduisent apparemment le besoin d’optimisation manuelle et le temps nécessaire au déploiement de modèles d’IA pour fonctionner sur un large portefeuille de centres de données.

Basée à Santa Clara (Californie), Nod AI a déjà levé environ 36,5 millions $ depuis sa création en 2013.

IA : AMD veut concurrencer Nvidia

Fin août, AMD avait acheté la start-up française Mipsology qui a développé Zebra, une stack logicielle destinée à accélérer l’exécution des réseaux de neurones sur les FPGA (Field-programmable gate array). Promesse : compléter, voire remplacer le couple CPU/GPU, sans adaptation, que ce soit au niveau des frameworks ou des modèles.

Cette acquisition intervient alors qu’AMD et Nvidia poursuivent leur concurrence intense, qui s’est étendue du segment des GPU à celui de l’IA.

Nvidia domine le marché des puces utilisées dans la formation des IA, avec plus de 80 % des parts, une position qui a fait monter en flèche sa valorisation boursière cette année au milieu d’une vague d’intérêt pour la technologie stimulée par ChatGPT d’OpenAI.

Mais AMD est de plus en plus considéré comme un concurrent viable et son silicium MI300 lancé cette année est considéré comme potentiellement un rival direct du H100 haut de gamme de Nvidia.

Avec Tom Jowitt, Silicon.co.uk

