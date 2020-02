IA et Big Data : Dataiku séduit l’OTAN

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

En 2018 à Paris, l’éditeur logiciel franco-américain Dataiku remportait un concours d’innovation de l’Organisation du traité de l’Atlantique Nord (OTAN) portant sur « le filtrage et la fusion de données, la visualisation et l’analyse prédictive. »

Moins de deux ans après, la plateforme logicielle de l’éditeur franco-américain intègre officiellement l’arsenal technologique utilisé par le Commandement allié Transformation (Allied Command Transformation, ACT) de l’OTAN.

L’accord, non exclusif, porte sur l’utilisation par l’ACT de la plateforme de Dataiku pour créer et déployer des applications et des projets d’intelligence artificielle (IA).

Dans ce cadre, l’ACT et les équipes de data scientists de Dataiku vont collaborer sur des cas d’utilisation de l’IA. L’objectif étant de déployer de nouveaux services d’analyse avancée de données, avec des pays membres de l’OTAN, en Amérique du Nord et en Europe.

Le Commandement allié qui travaille à l’extension au sein de l’OTAN de l’utilisation de la science des données, de l’apprentissage automatique (machine learing) et de l’IA, s’est fécilité de l’initiative.

Humain augmenté ?

« Je suis convaincu que la seule façon de progresser est de partager nos perspectives et nos expériences sur les nouvelles façons de répondre aux défis contemporains et futurs tout en identifiant les opportunités, à travers l’échange d’idées innovantes et de bonnes pratiques », a déclaré le général André Lanata, commandant suprême allié Transformation.

De son côté, Florian Douetteau, CEO de Dataiku, a déclaré l’entreprise impatiente de conribuer à la création d’applications d’intelligence artificielle de classe entreprise (Enterprise AI) qui seront déployées dans le monde réel.

Le Commandement allié Transition de l’OTAN étant idéalement positionné « pour tirer parti de la science des données et de l’apprentissage automatique ». Un partenaire qui, pour répondre à la complexité de défis contemporains, « choisit avec Dataiku de privilégier la place de l’Humain et de ses collaborateurs dans son organisation de l’intelligence artificielle. »

(crédit photo © shutterstock)