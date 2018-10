IA, Cloud, Blockchain…retour sur les annonces d’Oracle OpenWorld

Présentée lors de l’édition 2017, l’offre PaaS d’Oracle basée sur le projet open source Hyperledger s’enrichit de quatre applications Supply Chain pour améliorer les processus de rappel, de lutte contre la fraude ou encore de résolution de litiges. Par exemple, le suivi de la chaîne du froid pour les produits alimentaires et pharmaceutiques et la vérification de l’authenticité d’un produit et les différentes transformations qu’il subit.

Des passerelles sont établies avec les différents services du cloud Oracle, notamment pour remonter les données des périphériques IoT et les traiter avec une dose d’IA.