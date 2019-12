IA et cybersécurité : Darktrace se diffuse sur AWS Marketplace

L’événement AWS re:Invent 2019 bat son plein à Las Vegas (Nevada). Darktrace a confirmé à cette occasion la disponibilité sur AWS Marketplace de ses technologies de détection et protection réseau contre les cybermenaces en temps réel.

Les entreprises qui s’appuient sur Amazon Web Services (AWS) peuvent ainsi souscrire en quelques clics aux solutions de sécurité cyber portées par l’apprentissage automatique (ML) Enterprise Immune System et Antigena délivrées « as-a-service » par Darktrace.

« La flexibilité et la vitesse du cloud nécessitent une sécurité qui soit évolutive, dynamique et rapide », a déclaré Nabil Zoldjalali, directeur de la sécurité cloud chez Darktrace. « Notre disponibilité sur AWS Marketplace permet aux clients de bénéficier rapidement et en toute transparence de [nos] solutions d’intelligence artificielle (IA) », a-t-il ajouté.

En utilisant les capacités de mise en miroir du trafic (traffic mirroring) d’Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC) annoncées en juin dernier, « les solutions de Darktrace fournissent une détection de pointe des menaces et une réponse autonome dans les environnements AWS », a précisé le fournisseur britannique par voie de communiqué.

En outre, les clients peuvent dupliquer leur trafic réseau, sans installer ni exécuter d’agents de transfert de paquet sur des instances Amazon EC2 (Elastic Compute Cloud). La fonctionnalité capture les paquets au niveau de l’interface réseau Elastic (ENI). Les utilisateurs ont ainsi la possibilité d’analyser leur trafic réseau à l’aide de solutions tierces, comme celles de Darktrace.

L’éditeur, à l’initiative d’un rapport sur la sécurité cloud, ambitionne ainsi de « permettre aux entreprises de mieux détecter les menaces émergentes, de riposter en quelques secondes et d’obtenir une visibilité sans précédent sur leur infrastructure cloud. »

