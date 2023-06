IA, cybersécurité, talents : les défis persistants des DSI

Êtes-vous appelé à déployer de nouvelles capacités d’intelligence artificielle ?

La question a été posée à 682 responsables des systèmes d’information (DSI) de moyennes et grandes entreprises dans le cadre d’une étude* internationale commandée par Lenovo.

43% des DSI interrogés déclarent ressentir une « forte pression » pour faire des déploiements de l’IA/ML une priorité. Toutefois, ce ressenti se fait plus intense encore lorsqu’il est question de cybersécurité (mentionnée par 51% du panel) et d’optimisation des opérations IT (60%).

Assurer la continuité d’activité au quotidien prend donc le dessus.

28% s’en satisfont pleinement. Cependant, 48% des DSI souhaiteraient investir davantage dans l’innovation plutôt que dans l’optimisation de leur pile technologique existante.

SaaS, Iaas, DaaS (respectivement, software, infrastructure & device as a service)… Pour 7 DSI sur 10, la pile technologique est constituée jusqu’à 50% de solutions en tant que service. Et 92% prévoient d’investir davantage dans de telles offres dans les deux prochaines années.

Le déficit de compétences inquiète. Pour les DSI, disposer des compétences techniques et des soft skills qui permettent de soutenir le rythme du marché est autre enjeu de taille.

IA et guerre des talents

La demande exprimée par les industries de différents secteurs surpasse l’offre de profils qualifiés disponibles. Le recrutement et la rétention de talents, la gestion d’une main-d’œuvre à distance et, parfois, mondiale est un autre défi persistant.

60 responsables SI sur 10 le déclarent.

Enfin, si la plupart des décideurs considèrent pouvoir faire face, près d’un tiers des DSI que leur organisation n’est pas assez « résiliente ». Or, plus 8 DSI sur 10 redoutent de ne pas disposer des ressources suffisantes pour adresser efficacement ces sujets.

Automatisation des processus métiers, analyse avancée de données, conformité et responsabilité sociétale, évolution du modèle d’affaires… 60% considèrent que freiner les investissements aurait un impact immédiat ou dans les semaines à venir sur l’activité.

* source : Lenovo SSG – Global CIO Study 2023.