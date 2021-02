IA et Data : 10 métiers qui rappportent le plus en France

Michael Page Technology (PageGroup) met en exergue 10 postes de l’intelligence artificielle (IA) et des données dont les rémunérations évoluent à la hausse en France.

« Les salaires d’embauche, en début de carrière, se situent déjà dans la fourchette haute des [rémunérations] d’entrée sur les métiers IT » dans l’Hexagone, relève le cabinet de recrutement dans un livre blanc* sur l’IA. « Les professionnels présentant des expériences de plus de dix ans sont rares. Cette rareté renforce leur valeur sur le marché français ».

Ainsi, les salaires annuels moyens de profils dotés de 2 à 5 ans d’expérience dans ces métiers varient de 35 000 (abrégé 35 K€) à 60 000 euros (60 K€) en Île-de-France**.

Pour les profils de 5 à 15 ans d’expérience recrutés à Paris et dans sa région, voici les fourchettes de salaires annuels (hors primes et bonus) que livre Michael Page France :

CDO, DPO, Data scientist…

1. Directeur des données (CDO, chief data officer) : 80 à à plus de 150 K€

2. Architecte data : 70 à plus de 100 K€

3. Consultant visualisation de données : 60 à 100 K€

4. Ingénieur machine learning : 60 à plus de 90 K€

5. Ingénieur/développeur IA : 60 à plus de 80 K€

6. Data scientist : 60 à 80 K€

7. Délégué à la protection des données (DPO, data protection Officer) : 55 à plus de 85 K€

8. Ingénieur DataOps : 55 à plus de 80 K€

9. Chef de projet BI/Data : 55 à 70 K€

10. Ingénieur en programmation linguistique : 50 K€ et plus

* source : Michael Page France « Les humains derrière l’intelligence artificielle » février 2021.

** Les rémunérations franciliennes sont supérieures de 10% en moyenne à celles proposées dans d’autres régions.