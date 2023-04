L’IA va-t-elle détruire plus d’emplois qu’elle n’en crée ?

L’hypothèse d’un remplacement significatif d’emplois à l’ère de l’intelligence artificielle est relancée. Quel équilibre pour les métiers IT ?

La popularité de ChatGPT relance le débat sur l’automatisation. L’hypothèse d’une destruction nette d’emplois par des applications d’intelligence artificielle (IA) est redoutée.

Étude à l’appui, les analystes de Goldman Sachs estiment que 25% des tâches actuelles effectuées par l’humain pourraient être automatisées par l’IA aux États-Unis et en Europe.

Certains métiers sont plus exposés que d’autres, comme a relevé ZDNet.com.

Les professions administratives (46%) et juridiques (44%) seraient les plus impactées. Les métiers informatiques (29%) et les travailleurs des médias (26%) ne seraient pas épargnés.

En revanche, les actifs de secteurs à forte intensité de main d’oeuvre seraient moins exposés, des métiers de services à la personne (19%) aux « cols bleus » de la construction (6%).

L’IA générative impacte l’emploi et dope le PIB

Les rapporteurs Joseph Briggs et Devesh Kodnani indiquent dans leur étude :

« Aux États-Unis et en Europe, nous constatons que près des deux tiers des emplois actuels sont exposés à un certain degré d’automatisation, et que l’IA générative [seule] pourrait remplacer jusqu’à un quart de ces emplois ».

Et d’ajouter : « en extrapolant nos estimations à l’échelle mondiale, il apparaît que l’IA générative pourrait automatiser l’équivalent de 300 millions d’emplois à temps plein. » Alors que la population active mondiale est estimée à 3,5 milliards de personnes*.

Malgré tout, Goldman Sach prévoit que de nouveaux métiers profiteront de l’automatisation. Par ailleurs, le groupe financier anticipe une amélioration de la productivité des professions partiellement exposées à l’automatisation, notamment dans les métiers IT.

Aussi, la banque américaine d’investissement estime que ChatGPT et ses rivaux pourraient contribuer, à terme, à faire progresser de 7% le PIB annuel mondial.

* Source : la Banque Mondiale.