IA : près de 25% des emplois impactés

L’automatisation et les applications d’intelligence artificielle bouleversent le marché du travail. Selon l’édition 2023 d’un rapport* du Forum économique mondial sur l’avenir du travail, 23% des emplois changeront ou péricliteront d’ici 2027.

Le rapport s’appuie sur une enquête menée auprès de 803 entreprises dans 45 pays et sur une analyse de 673 millions d’emplois répertoriés par l’Organisation internationale du travail.

D’après les prévisions du Forum (WEF), 83 millions d’emplois seraient détruits et 69 millions créés, soit une diminution nette de 14 millions d’emplois, ou 2% des emplois actuels.

Certains métiers, sont fortement exposés, les emplois de bureau et administratifs étant le plus menacés (ils représenteraient deux tiers des emplois détruits sur la période). D’autres, au contraire, profiteront des créations nettes d’emplois liées à l’automatisation (ingénierie, data science…).

Prime à l’ingénierie et à la data science

« L’intelligence artificielle devrait être adoptée par près de 75% des entreprises interrogées et entraîner un taux de roulement [des effectifs] élevé. En effet, 50 % des organisations s’attendent à ce qu’elle crée des emplois et 25% à ce qu’elle en supprime ».

Les professionnels des données – data scientists, data analysts… -, les ingénieurs en intelligence artificielle (IA) et les spécialistes de la cybersécurité font partie des profils les plus demandés.

65% des répondants s’attendent à une croissance de l’emploi dans ces fonctions.

Autre enseignement du rapport, l’inadéquation entre la demande et l’offre de compétences ainsi que les difficultés pour attirer et retenir des talents sont les principaux obstacles à la transformation des organisations.

Selon une autre étude (Goldman Sachs), l’IA générative perturbera 300 millions d’emplois.

Les professions administratives (46%) et juridiques (44%) seraient les plus impactées. Les métiers informatiques (29%) et les travailleurs des médias (26%) ne seraient pas épargnés.

En revanche, les actifs de secteurs à forte intensité de main d’oeuvre seraient moins touchés, des métiers de services à la personne (19%) aux « cols bleus » de la construction (6%).

* Source : World Economic Forum (WEF) | Future of Jobs Report 2023.