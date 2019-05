IA et Cloud : Vodafone signe un gros contrat avec IBM

En Inde, l’opérateur Vodafone Idea Limited compte sur les solutions hybrides et multi-cloud d’IBM pour préparer ses infrastructures à la 5G.

En Inde, Vodafone Idea Limited, le plus grand opérateur de télécommunications dans le pays, vient de signer un contrat de plusieurs millions de dollars sur cinq ans avec IBM, afin de moderniser son infrastructure informatique via ses solutions hybrides et multi-cloud.

A l’instar de Lenovo qui a choisi IBM pour introduire de l’IA dans ses centres d’appels.

Vodafone Idea Limited compte pour sa part se préparer à l’arrivée de la 5G, en exploitant les solutions de Big Blue pour renforcer la sécurité, et l’IA pour ses services et SAV auprès de ses 387 millions de clients.

Les opérateurs mobiles choisissent massivement IBM

Il faut dire que la firme qui résulte de la fusion de Vodafone India Limited et Idea Cellular Limited, doit mêler les bases de données des deux anciennes entités et homogénéiser les infrastructures afin de tirer parti de cette 5G en approche.

En janvier, Vodafone avait déjà signé un contrat de 550 millions de dollars pour bénéficier des solutions de services cloud d’IBM.

Ce n’est pas le seul, puisque pratiquement tous les grands opérateurs mobiles ont fait appel à IBM pour les mêmes raisons.